Lite tra adolescenti finisce a coltellate, 16enne sfregiata al volto da una coetanea

La lite tra le due adolescenti si è consumata durante i festeggiamenti di Carnevale. La vittima, una ragazza di 16 anni, è finita al pronto soccorso, dove i medici le hanno applicato una trentina di punti di sutura al volto.

Sul luogo della violenta aggressione sono presenti molte telecamere di sorveglianza, che hanno reso piuttosto semplice il lavoro di identificazione della minorenne violenta. In merito all’accaduto, la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate.

Lite tra due adolescenti a Ravanusa

Una violenta lite quella scoppiata nella notte di martedì grasso a Ravanusa, comune in provincia di Agrigento. Protagoniste due ragazzine di 16 anni, una delle quali avrebbe colpito – con una coltellata al volto e alla spalla – una coetanea con cui ha avuto una violenta discussione per futili motivi.

La vittima, residente a Campobello di Licata, stava partecipando ai festeggiamenti per il Carnevale quando – in via Delle Grotte – è stata aggredita dalla coetanea. Trasferita all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì (Agrigento), i medici le hanno applicato 30 punti di sutura al volto e l’hanno poi dimessa con una prognosi di 20 giorni. La 16enne è stata raggiunta da un secondo fendente alla spalla e alla schiena, ma in questo caso si tratterebbe di ferite molto superficiali, che non hanno necessitato di cure mediche.

A occuparsi delle indagini sono i carabinieri di Ravanusa, che – anche grazie all’aiuto delle telecamere presenti sul luogo dell’aggressione – sono riusciti a identificare la minorenne violenta. In merito all’accaduto, la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate.