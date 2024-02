Lite tra fratelli finisce nel sangue, un morto e un ferito grave: fermato un ragazzo di 19 anni

Il presunto omicida avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo il delitto. Nella notte i carabinieri lo hanno rintracciato poco distante dal luogo della tragedia.

Al momento il 19enne si trova in caserma per essere ascoltato dai militari. Ad allertare le forze dell’ordine è stato l’altro fratello rimasto gravemente ferito e che si trova ora in ospedale.

Lite tra fratelli finisce nel sangue

È stato rintracciato dai carabinieri e fermato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio il 19enne di Gioia Sannitica – piccolo comune dell’Alto Casertano – che nella notte appena trascorsa avrebbe ucciso a coltellate il fratello maggiore, di 25 anni, Alessio Melillo, e ferito gravemente l’altro fratello, un giovane di 24 anni. Sarebbe stato proprio quest’ultimo ad allertare le forze dell’ordine.

Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine, tra la vittima e il presunto assassino sarebbe scoppiata una lite, per cause ancora in corso di accertamento. A quel punto, il 19enne avrebbe afferrato un coltello, ferendo mortalmente il fratello. Il 25enne rimasto ferito sarebbe arrivato in un secondo momento, mentre la lite era già in corso e il fratello minore avrebbe colpito anche lui con il coltello.

Il 19enne fermato nella notte

Dopo l’aggressione, il giovane si è allontanato dal luogo della tragedia. Dopo qualche ora i carabinieri lo hanno rintracciato nei pressi dell’abitazione. Al momento si trova in caserma per essere ascoltato.