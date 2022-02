Litorale romano preso d’assalto: boom di presenze a Ostia e Torvaianica (FOTO)

Con la primavera alle porte e il bel tempo, quest’oggi il litorale romano è stato letteralmente preso d’assalto. Un vero e proprio boom di presenze si è infatti registrato nelle note località balneari di Ostia e Torvaianica. Qui davvero numerose le persone che passeggiavano sul lungomare, in spiaggia o all’interno dei bar, tutte accumunate dalla voglia di trascorrere una domenica all’insegna del relax

Litorale romano preso d’assalto, pienone a Ostia e Torvaianica

Complice il bel tempo e il progressivo allargamento delle restrizioni, oggi sono state davvero tante le persone che hanno deciso di trascorrere una domenica all’aria aperta, staccando la spina dai frenetici ritmi cittadini. Famiglie, amici o coppie, in tantissimi hanno optato per una domenica fuori porta, magari portandosi con sè un pranzo a sacco oppure optanto per soluzioni maggiormente strutturate.

Questo se da un lato testimonia la voglia di tornare alla normalità, assaporando momenti dove il trascorso degli ultimi due anni appare nient’altro che un vago ricordo, dall’altro alimenta una certa apprensione per l’andamento della curva epidemiologica. Infatti, nonostante nel corso delle ultime settimane la curva dei contagi sia scesa, l’allarme circa la possibilità di ricadere in scenari già visti resta alto. Solo oggi infatti, nel Lazio sono stati 4.917 i nuovi contagi, 2.120 dei quali si sono registrati a Roma città. Numeri che testimoniano come la lotta al virus non sia ancora finita e dove agnuno deve fare la propria parte.