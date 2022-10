Lola: la storia a lieto fine della papera smarrita a Ottavia

Poteva finire investita dalle auto di passaggio o nelle mani di qualche malintenzionato. O semplicemente poteva finire in padella con contorno di patate e altri ortaggi. Lo hanno temuto in tanti, questa mattina quando la signora Ilaria, la salvatrice della nostra storia, ha postato la foto della piccola Lola (questo abbiamo scoperto essere il suo vero nome), la papera ritrovata vagante da ore nel quartiere di Ottavia, a Roma.

Qualcuno l’ha persa? di chi è? Le classifiche domande che compaiono nei post di smarrimento di cani, gatti, conigli. Ma di una papera no, non ci era ancora mai capitato di occuparcene. “Da ieri questa paperella gira attorno al mio palazzo – aveva scritto Ilaria nel post se qualcuno la riconosce o sa chi l’ha smarrita mi scriva……aspetto fino all’ ora di pranzo altrimenti la consegno alla LIPU. Io ho un cane e un gatto. E non posso tenerla!”

Tutti vogliono Lola

Tanti i commenti e le offerte di aiuto e di stallo. “Sono vegana e le troverei il posto perfetto – scrive un’utente del gruppo – eventualmente contattami la prendo io. So dove mandarla”. Ma dopo qualche ora il presunto proprietario dell’animale si è fatto vivo.

“Spero sia veramente il proprietario e non allevi oche per fini alimentari”, qualcuno ha commentato con grande preoccupazione. Ma il giovane che si è qualificato quale “papà umano”, della paperella è risultato essere assolutamente sincero.

“Sono felicissima, finalmente ora Lola è a casa sua, nel suo giardino – ha esclamato Ilaria che non è nuova a queste buone azioni. In passato ha già salvato altri animali tra cui una tortora un coniglio e persino una volpe. Il proprietario mi ha fatto vedere i video di quando era piccolissima. Quindi nessun dubbio dichiara trionfante la giovane signora – tenera piccola Lola…”