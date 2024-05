L’orsa Jj4 sarà trasferita nella foresta Nera in Germania: nel 2023 uccise il 26enne Andrea Papi

Dopo un lungo tira e molla tra animalisti e il presidente della Provincia autonoma di Trento, è arrivata la decisione finale sul destino dell’orsa Jj4.

Nell’aprile del 2023, l’animale uccise il runner 26enne Andrea Papi, nei boschi del monte Poller. Il corpo del giovane fu trovato l’indomani, quando i familiari sporsero denuncia di scomparsa.

L’orsa Jj4 trasferita nella Foresta Nera

L’orsa Jj4 non sarà abbattuta. Entro il prossimo autunno, l’animale sarà trasferito in Germania, precisamente in un’oasi situata nella Foresta Nera. Attualmente, Jj4 si trova rinchiusa nel Centro recupero fauna alpina Casteller di Trento. La decisione di trasferirla è stata presa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

L’orsa farà compagnia all’altro esemplare problematico, Dj3, nel Parco faunistico tedesco che si estende per circa dieci ettari. Il trasferimento dell’animale permetterà di garantire la necessaria sicurezza per ospitare Jj4, che nell’aprile del 2023 ha aggredito mortalmente il runner Andrea Papi nei boschi del monte Poller. La relazione del consulente veterinario è già stata affidata ai giudici del Consiglio di Stato, dove si svolgerà l’udienza del procedimento avviato dalla Lav per costringere la Provincia di Trento ad avviare le procedure per il trasferimento dell’animale in un rifugio più ampio, individuato in Romania.

La morte di Andrea Papi

È il 5 aprile del 2023, quando Andrea Papi, 26 anni, runner, appassionato di montagna e fotografia, esce per la sua solita corsetta. Quando, qualche ora dopo, non rientra a casa, la fidanzata e i familiari si allarmano e sporgono denuncia di scomparsa. Il giorno seguente, viene trovato il corpo del giovane nei boschi sopra l’abitato di Caldes in Val di Sole, in provincia di Trento.

L’esame autoptico conferma che Andrea Papi è morto in seguito allo scontro con un animale, che viene poi identificato nell’orsa Jj4. Quello del giovane runner è il primo decesso causato da un orso in Italia da oltre un secolo.

La sua morte desta profonda rabbia e preoccupazione, che si muovono parallelamente alle varie petizioni lanciate dalle associazioni animaliste. Dopo un lungo tira e molla e l’iniziale possibilità – paventata ma mai attuata – di abbattere l’animale, colpevole della morte del 26enne, è arrivata la decisione di spostare l’orsa Jj4 nella Foresta Nera in Germania.

Dopo la sua morte, tanti sono stati i commenti offensivi nei confronti del giovane, tanto che la famiglia Papi ha sporto denuncia e 18 persone sono state formalmente indagate dalla procura di Trento per diffamazione nei confronti di Andrea Papi.