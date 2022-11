Lotta al diabete, la prima panchina blu a Roma è nel IV Municipio: un codice QR per prenotare il controllo della glicemia

Nella giornata mondiale contro il diabete il IV Municipio di Roma Capitale ha presentato ieri una bella iniziativa. Nell’area verde a Piazza San Cleto, vicino a San Basilio, è stata inaugurata la prima panchina blu di Roma. Un simbolo – ma anche uno strumento “pratico” dato che a breve, grazie ad un QR code, si potranno prenotare dei controlli della glicemia (che rappresenta lo strumento migliore per verificare la presenza della patologia) – per sensibilizzare la popolazione sulla conoscenza e la prevenzione che riguarda tutte le persone affette da questa malattia.

“Sono orgoglioso che il IV Municipio sia il primo Municipio a Roma ad aver colorato di blu una panchina per sensibilizzare la popolazione sulla conoscenza e la prevenzione che riguarda tutte le persone affette da questa malattia. Ringrazio la Commissione Servizi Sociale tutta, per aver portato avanti la cosa“, ha dichiarato a questo proposito Massimiliano Umberti, il Presidente del IV Municipio intervenuto per l’occasione.

Fabrizio Montanini, Consigliere Lega IV Municipio

Presenti all’evento anche l’Assessora alle politiche sociali del IV Municipio Sammarco e il Comitato di quartiere San Cleto, nonché diversi consiglieri comunali. Tra questi anche il Consigliere della Lega Fabrizio Montanini che ha dichiarato. “Quest’anno sono ancora più emozionato. Nello spazio verde di San Cleto vicino San Basilio, Roma ha la sua prima panchina blu. Un immenso grazie al IV Municipio di Roma per aver dato seguito a questa idea dell’associazione ”Uniti verso un nuovo domani…ODV” con il patrocinio di ”Diabete Italia”. A breve, oltre al codice QR, sarà posizionata anche la scritta “Anche se non lo vedi, il Diabete esiste”.