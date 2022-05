Luna rossa 2022: ecco a che ora e dove vedere l’eclissi totale

La natura non smette di sorprendere e questa notte molti avranno la fortuna di puntare gli occhi al cielo e restare meravigliati. Perché mancano davvero poche ore a un imperdibile evento astronomico, quello dell’eclissi totale di Luna, che è un fenomeno che si verifica circa ogni 6 mesi. Fenomeno che, però, non sempre è visibile in una zona della Terra. Ed è questo quello che si domandano molti italiani: nel nostro Paese si riuscirà ad assistere a questo spettacolo?

Dove vedere in Italia l’eclissi totale lunedì 16 maggio

Ci saranno ben due eclissi totali della Luna, che in parte saranno visibili dall’Italia. Oltre a quella di lunedì 16 maggio, lo spettacolo si ripeterà anche il prossimo 9 novembre quando la Luna, che entrerà nel cono d’ombra della Terra, si “oscurerà” e si ‘illuminerà’ di rosso. Quella di domani, però, come ha spiegato l’Unione astrofili italiani, nel nostro Paese sarà visibile solo parzialmente, poco prima dell’alba. Il massimo dell’eclisse avverrà alle 6:11, ma ecco a che ora e quali sono i momenti migliori per ‘sintonizzarsi’.

A che ora vederla

Ecco i momenti principali dell’eclisse di domani, lunedì 16 maggio:

Inizio dell’eclisse parziale alle 4.03

Inizio dell’eclisse totale alle 5.14

fase centrale alle 5.40

fine dell’eclissi totale alle 6.07

fine dell’eclissi parziale alle 7.18.

Dove seguire l’evento in diretta tv

L’Uai ha organizzato, con la collaborazione di EdulNAF, un speciale diretta web dal titolo ‘Aspettando l’eclissi’. L’appuntamento è per la serata di oggi, alle 21, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Uai.