Lungotevere Arnaldo Da Brescia, auto perde il controllo in piena notte e distrugge il parapetto e la ringhiera del viadotto. (FOTO)

Erano più o meno le 4 di questa mattina quando sul Lungotevere Arnaldo Da Brescia, all’altezza di via Luisa di Savoia, un’auto BMW X5 è finita contro il parapetto di delimitazione del viadotto, distruggendolo. Il conducente ha perso completamente il controllo dell’auto distruggendo anche la ringhiera presente e provocando la caduta di numerosi detriti, per la maggior parte calcinacci. Il caos formatosi a causa del forte impatto ha coinvolto anche una fiat 500, passata proprio durante la caduta dei materiali.

L’intervento degli agenti

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale, con i Gruppi I TREVI e PRATI aiutati dalle unità del GSSU, per la messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Fortunatamente non c’è stato bisogno di alcun intervento da parte del 118, poiché le persone coinvolte non hanno riportato ferite. Sono stati poi contattati immediatamente gli organi tecnici competenti per sistemare la parte del viadotto danneggiata. I VVF hanno inoltre disposto un transennamento ed un restringimento di carreggiata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’esatta dinamica

Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti da parte dei caschi bianchi del I Gruppo Prati a cui sono stati affidati gli accertamenti del caso. Le indagini in corso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del fatto che ancora non risulta chiara.