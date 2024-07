Macchine urtate nei parcheggi a Prati: i responsabili recano danni e poi fuggono

Automobili urtate nei parcheggi del quartiere Prati, a Roma: l’ultimo episodio coinvolge e danneggia gravemente una Fiat 500

Aumentano i casi di auto danneggiate, anche gravemente, nei parcheggi pubblici del quartiere Prati. Nella zona di Roma, sarebbero molteplici gli episodi legati a questi contesti. L’ultima vicenda è accaduta a una sfortunata automobilista, che si è vista danneggiata la macchina regolarmente parcheggiata sulle strisce blu. Un’incidente che ha provocato evidenti danni all’automobile, senza che i responsabili abbiano lasciato nessun tipo di bigliettino per essere ricontattati e farsi carico delle spese di carrozzeria.

Automobili danneggiate nei parcheggi di Prati: il nuovo fenomeno

Non è emergenza “automobili urtate”, ma quanto basta per irritare i residenti e spingerli a raccontare pubblicamente le proprie disavventure. L’ultima vicenda è accaduta a una giovanissima automobilista, che ha ritrovato la propria Fiat 500 di colore rosa gravemente danneggiata. La macchina era posteggiata sulle strisce blu di via Sforza Pallavicini nel pomeriggio di ieri, quando un forte botto è stato udito da diversi residenti della zona intorno alle 15:30. La ragazza, probabilmente uscita dal lavoro, si è accorta dei danni solo dopo le 18:30. Un veicolo l’aveva colpita nell’area dei sedili posteriori sul lato destro, facendo rientrare le lamiere nella zona degli sportelli e il serbatoio. Presumibili i danni anche al finestrino laterale destro e probabilmente l’asse di gomme posteriore.

Gli altri episodi nella zona di Roma

Lo sfortunato caso della Fiat 500, che potrebbe avere diverse migliaia d’euro di danni sul piano della carrozzeria, non è isolato a Prati. Pochi giorni fa, un’altra automobile è stata urtata all’interno di un parcheggio nella zona. Grazie alle attività commerciali di quella strada, il proprietario è riuscito a risalire al responsabile della vicenda e fare la denuncia grazie al numero della targa.

Un altro episodio si è verificato poco tempo fa, quando una signora ha trovato gravemente danneggiata la propria automobile. La fortuna non l’ha baciata, considerato come la sua macchina non era coperta da una polizza assicurativa Kasko e il saldo degli ingenti danni sono ricaduti sulle sue spalle: uno scherzo che è costato 1000 euro di lavoro dal carrozziere di fiducia.