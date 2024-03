MagicLand, il parco divertimenti riapre per Pasqua e Pasquetta: bolle di sapone, caccia alle uova e tante novità

Il parco divertimenti MagicLand di Valmontone annuncia l’apertura anticipata: la struttura sarà operativa a Pasqua e Pasquetta.

E’ stata ufficializzata un’apertura straordinaria di MagicLand. Il famoso parco divertimenti di Valmontone sarà infatti aperto in questo periodo pasquale, con la struttura pronta a ospitare piccoli ospiti e famiglie nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Per l’apertura del luna park saranno tante le novità, a cominciare dagli spettacoli che si svolgeranno nell’area e anche le nuove attrazione che puntano a raccogliere l’interesse degli ospiti.

La riapertura a sorpresa di MagicLand

L’annuncio è arrivato all’alba di oggi, quando il parco divertimenti ha annunciato la riapertura nelle giornate del 31 marzo e l’uno e il 2 Aprile 2024. Come annunciato dagli stessi organizzatori della struttura, i piccoli ospiti troveranno grandi sorprese per la riapertura pasquale di Magicland.

Il nuovo show di MagicLand

Tra le novità più importanti per la riapertura della struttura, c’è forte attesa per lo show “Magic Bubble Show“. Lo spettacolo è stato inaugurato alla fine di marzo, presso il Gran Teatro Alberto Sordi. Lo show promette di far immergere grandi e piccini all’interno del mondo fatato delle bolle di sapone.

Lo spettacolo da Marco Zoppi & Rolanda, più conosciuti con il loro nome d’arte: Bubble Artist. Sono due artisti di fama mondiale in questo campo dell’intrattenimento, con questo spettacolo che ancora una volta dimostrerà l’immensa creatività e bellezza dell’arte di questi due interpreti.

L’attività d’intrattenimento legata ai più piccoli

Per i bambini è pronta una nuova attività per il periodo pasquale. Si tratta del Jungle Eggsplorers, ovvero una caccia alle uova pasquali dentro la zona del MagicLand. L’attività promette di coinvolgere tutti i giovani esploratori che verranno in visita al parco divertimento. L’obiettivo del simpatico gioco sarà quello di far trovare ai bambini le uova di Pasqua, che saranno sistemate in punti segreti del parco divertimento. Ovviamente, per trovare le uova verranno fornite prove e indizi da seguire.

Restyling delle attrazioni a MagicLand

MagicLand per l’apertura pasquale inaugurerà anche sei vecchie attrazioni del parco, che hanno visto un restyling negli ultimi mesi: attività che, sentendo gli organizzatori, promettono brividi e adrenalina nei visitatori. Tra le attività ci sarà il nuovo percorso dell’orrore con l’attrazione Katakumba. Poi l’incantevole Hunted Hotel 2.0, la Mystika 2.0 e il nuovo look adrenalinico di Rapide 2.0, definito da capogiro. Tra le attività con un nuovo look, anche la Battaglia Navale 2.0.