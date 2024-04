Malore fatale, l’infermiera Alice Zarpellon muore a 36 anni: lascia due figli piccoli

A scoprire il corpo esanime di Alice Zarpellon è stato il marito, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

La 36enne è deceduta dopo due giorni di agonia in ospedale. Alice lascia due figli: un bambino di 5 anni e uno di 9.

Alice Zarpellon muore a 36 anni per un malore improvviso

Un malore improvviso, la corsa in ospedale e la speranza che quell’incubo finisse al più presto, come invece non è stato. Lo scorso lunedì, Alice Zarpellon, infermiera 36enne dell’Usl 7 Pedemontana, si è sentita male mentre si trovava nella sua casa di Pianezza, nel Vicentino.

Ad accorgersi di quanto stesse succedendo è stato il marito della donna. Alice ha detto al marito di sentirsi un po’ spossata, così si è stesa un po’ per riposare. Ha iniziato a respirare profondamente, come se stesse russando. Improvvisamente ha smesso di farlo. A quel punto il marito si è allarmato ed è corso a controllare, trovando la moglie agonizzante a letto. Ha allertato i soccorsi e ha iniziato a praticarle il massaggio cardiaco, guidato al telefono da un operatore del 118.

Non è bastato. La giovane infermiera è stata portata d’urgenza in ospedale e lo scorso mercoledì – dopo due giorni di agonia – è morta nel reparto Rianimazione del San Bassiano. Alice Zarpellon, che non aveva mai avuto problemi di salute, lascia il marito Andrea e due bambini di 5 e 9 anni. I familiari hanno chiesto che sulla salma della 36enne non venisse effettuata l’autopsia.

L’ultimo saluto alla giovane mamma è previsto per sabato mattina, 20 aprile, alle ore 10, nella chiesa di Pianezza.