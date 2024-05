Malore fatale, Lisa Labbrozzi trovata morta in casa: aveva 39 anni

Esponente di Forza Italia, Lisa Labbrozzi è stata trovata senza vita dal padre, che ha immediatamente allertato il 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

Sulla salma della 39enne non è stata disposta l’autopsia: l’ipotesi è quella di un malore fatale che non le ha lasciato scampo.

Lisa Labbrozzi trovata morta in casa

Lisa Labbrozzi, giovane dirigente provinciale di Forza Italia, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 40 anni, è stata trovata senza vita nella sua residenza di Casale sul Sile, Treviso. A scoprire il corpo senza vita della giovane è stato il padre, che ieri mattina – 13 maggio – aveva appuntamento con lei dal notaio. Non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia, si è recato a casa di Lisa, dove ha fatto il drammatico ritrovamento. Immediatamente ha chiamato il servizio di emergenza 118. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla per salvarle la vita.

Sul corpo della 39enne non è stata disposta l’autopsia e la salma è stata restituita ai familiari. L’ipotesi è quella di un malore fatale che non le ha lasciato scampo.

Chi era Lisa Labbrozzi

Lisa Labbrozzi era una figura di spicco nel partito Forza Italia e una manager rispettata. Faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia e del Consiglio di amministrazione di Contarina, la società che gestisce i rifiuti. Inoltre, lavorava come operations manager presso Gde di Bologna, un’azienda leader nella fornitura di materiali edili. La sua carriera comprendeva anche ruoli significativi in altre prestigiose aziende, tra cui E-Energia e Sital Klima Industries.

Lisa aveva una formazione internazionale e multidisciplinare. Dopo aver frequentato l’istituto “Berto” di Mogliano Veneto, ha proseguito gli studi in ingegneria gestionale dell’informazione all’Università di Udine, arricchendo la sua formazione con esperienze all’estero in Canada e in Inghilterra. Aveva concluso i suoi studi specialistici in ingegneria gestionale a Udine.

La comunità politica e i colleghi di Lisa hanno espresso profondo cordoglio e stima per la sua dedizione al lavoro e per l’impegno nel partito. In segno di lutto, Forza Italia ha annullato tutti gli appuntamenti elettorali previsti per la corrente settimana.