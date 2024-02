Malore improvviso mentre è a casa dei nonni, Lorenzo Sabatini muore a 20 anni

Sono stati i familiari di Lorenzo a condividere la drammatica notizia. Il giovane, che era l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, era anche una promessa del calcio, avendo militato nella Lampo, per poi arrivare in Eccellenza con il Montespertoli.

Questo pomeriggio a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi (Firenze), si svolgeranno i funerali di Lorenzo Sabatini.

Lorenzo Sabatini muore a 20 anni per un malore improvviso

Si è sentito male mentre era a casa dei nonni. Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato nulla da fare. A morire, stroncato da un infarto fulminante, un giovane di appena 20 anni, Lorenzo Sabatini. Il 16 febbraio scorso, il ragazzo ha accusato un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Sotto shock i familiari e gli amici, molto conosciuto a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi, a Firenze.

Sono stati i familiari a dare la notizia della morte di Lorenzo, originario di San Baronto, nel Pistoiese. Questo pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di Stabbia, si terranno i funerali di Lorenzo. Dopo aver conseguito il diploma a Firenze in amministrazione finanziaria e marketing, era diventato a.d. dell’azienda di famiglia, la Coprimax Italia, che opera nel campo delle ristrutturazioni. Lorenzo era anche un talento del calcio. Da piccolo aveva militato nella squadra del Montalbano, poi era approdato alla Lampo e infine al Montespertoli.

Proprio il team del Montespertoli gli ha tributato un ultimo saluto sui canali social della squadra.





“Notiamo, con amarezza, che questi casi di morte per malore improvviso sono divenuti molto frequenti, troppo” ha detto in un’intervista il papà di Lorenzo, Massimiliano Sabatini.