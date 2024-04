Malore in campo durante la partita, è morto il calciatore 26enne Mattia Giani

Dopo pochi minuti dall’inizio del match, Mattia Giani si è accasciato a terra, colto da un malore improvviso. Trasferito d’urgenza in ospedale, questa mattina il drammatico epilogo.

Malore durante la partita: Mattia Giani non ce l’ha fatta

Erano appese a un filo le speranze di vita di Mattia Giani, l’attaccante 26enne del Castelfiorentino United, che ha accusato un malore improvviso durante una partita del campionato di Eccellenza contro il Lanciotto, che si stava disputando nel pomeriggio di domenica, 14 aprile, allo stadio comunale ‘Ballerini’ di Campi Bisenzio. Al 14esimo minuto di gara, il giovane atleta – che era appena rientrato da un infortunio – si è accasciato al suolo e non si è più rialzato. Immediatamente soccorso, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze. Questa mattina il drammatico epilogo. Mattia Giani non ce l’ha fatta.

Messaggi di cordoglio e affetto stanno circolando da diverse ore sui social. Mattia Giani avrebbe avuto un arresto cardiaco seguito da un attacco epilettico. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Mattia lascia i genitori, che ieri stavano assistendo alla sua partita dagli spalti, e un fratello di 24 anni, che gioca in serie D nel Legnago.

A confermare la notizia del decesso del giovane calciatore, anche il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni. “Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l’ha fatta. In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza”, queste le parole del primo cittadino.

Le condizioni di N’Dicka

Intanto, sono in netto miglioramento le condizioni del difensore della Roma, Evan N’Dicka, ricoverato all’ospedale di Udine dopo il malore avuto in campo durante la partita di campionato contro l’Udinese, che si stava disputando al Bluenergy Stadium.

Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sulle possibili dimissioni e il rientro di N’Dicka a Roma. I vertici di Asufc, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, hanno ufficialmente ringraziato per la professionalità tutto il personale coinvolto, dalla centrale operativa regionale Sores Fvg, che ha effettuato l’intervento sul campo e il trasporto al Pronto soccorso, ai medici dei reparti di emergenza e della cardiologia dell’ospedale friulano.