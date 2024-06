Maltempo addio’, ecco l’anticiclone africano: arriva l’estate? Le previsioni

Quasi non sembra di essere a giugno. Il meteo continua a fare le bizze, alternando giornate di sole intenso ad abbondanti piogge, lascia l’amaro in bocca a tutti coloro che hanno puntato su giugno per dare il via alla stagione turistico-balneare. In tanti si chiedono fino a quando durerà questa incertezza. Ma i meteorologi non hanno dubbi circa il fatto che nel giro di qualche giorno le previsioni meteorologiche sono destinate a cambiare. Vediamo cosa sta per succedere…

Ancora perturbazioni nei prossimi giorni

Ancora due giorni di perturbazioni, annuncia Meteo.it, prima dell’arrivo dell’anticiclone africano Scipione che interesserà tutta la Penisola. Se il maltempo delle scorse ore è diretto verso est, da martedì pomeriggio sono previsti nuovamente temporali, ma solo sulle regioni settentrionali, mentre nel resto dell’Italia farà capolino l’anticiclone subtropicale.

A metà settimana annunciato l’arrivo di ‘Scipione’

Ma già mercoledì 5 giugno il nostro Paese saluterà l’arrivo di Scipione, anticiclone africano, che porterà un’impennata delle temperature con picchi che potrebbero raggiungere anche i 30 gradi. Il brutto tempo, nel giro di qualche giorno, quindi, sarà solo un ricordo e finalmente arriverà il clima tipicamente estivo che farà tornare a sorridere gli amanti di mare e sole e tutti quegli operatori turistici che aspettano con ansia l’arrivo della bella stagione.

Il bel tempo durerà?

Ma gli esperti annunciano che si tratterà di un passaggio che, però, potrebbe non essere destinato a durare. Non si esclude, infatti, un nuovo peggioramento del meteo nel prossimo fine settimana. Ancora il meteo non sembra volersi stabilizzare su temperature estive. Per entrare nel pieno della bella stagione bisognerà, pertanto, aspettare ancora un po’…