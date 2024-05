Maltempo, allerta gialla in alcune aree dell’Italia: previsti temporali e grandine

Previsto maltempo durante questa settimana in Italia: piogge e temporali dovrebbero toccare gran parte delle Regioni.

L’estate non dovrebbe far capolino, definitivamente, in Italia, secondo il meteo. Un giudizio unanime dei meteorologi, che stanno esaminando le correnti d’aria fuori dal territorio nazionale, ma anche il movimento del maltempo in giro per il continente europeo. Per diverse Regioni italiane, secondo il loro parere, potrebbe esserci una ricaduta del tempo, con la presenza di temporali e addirittura grandine per tutta questa settimana.

Il maltempo in Italia durante questa settimana

Sarà una settimana all’insegna del maltempo, come spiega RaiNews, almeno nei suoi primi giorni. Il fenomeno non dovrebbe colpire tutta l’Italia, ma solo un gran parte della Penisola. Un episodio atmosferico che potrebbe ritardare ulteriormente l’arrivo dell’estate sulle coste italiane, in piogge che potrebbero proseguire fino ai prossimi dieci giorni. Molte aree, a rischio idrogeologico, hanno già emesso nuove allerte gialle che partiranno dalla mezzanotte di oggi: si tratta dell’Emilia-Romagna, le Marche, la Basilicata, il Veneto, la Lombardia, l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Calabria.

L’ondata di temporali sulla Penisola

La comparsa della pioggia, che già stamattina ha fatto capolino su Ostia, potrebbe già avvenire da domani. Secondo i meteorologi, la giornata potrebbe vedere però dei rovesci molto tranquilli. La forza del maltempo potrebbe esplodere nei prossimi giorni, quando la violenza dei temporali dovrebbe trovare il proprio culmine nella notte tra giovedì e venerdì (30 e 31 maggio 2024).

Anche in questo caso, l’allerta della Protezione Civile è massima. Molti Comuni si stanno attrezzando per prepararsi all’emergenza, come dimostrato dai territori del settentrione o sul confine orientale italiano. A loro, inoltre, si uniscono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche e il Lazio.

Piogge nella zona centrale italiana

L’ondata di maltempo potrebbe colpire principalmente sul Centro Italia. Chi si aspettava di passare un “Ponte del 2 Giugno” al mare o nel Centro Storico di Roma per le Frecce Tricolori, farebbe meglio a valutare un “piano b”: potrebbe rivelarsi l’ennesimo weekend all’insegna dei temporali e delle piogge.