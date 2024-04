A causare il distacco della frana sono state le intense piogge che si sono abbattute sulla regione nelle ultime ore.

Tre i veicoli coinvolti nella frana, ma – fortunatamente – non si sono registrati feriti.

Cade una frana sull’Autostrada A23

L’autostrada A23 è stata momentaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per una frana caduta sulla carreggiata. Il cedimento si è registrato nel tratto compreso tra i caselli Carnia e Pontebba, nel comune di Amaro, in provincia di Udine. A causare il distacco sono state le intense piogge che in questi giorni hanno interessato il Friuli Venezia Giulia.

La carreggiata è stata invasa da grossi massi e dai detriti rocciosi. Tre auto sono rimaste coinvolte, ma non si sono registrati feriti. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco.

#Udine, dalle 6.45 #vigilidelfuoco impegnati sull’autostrada #A23, al km 64, per una frana dopo la galleria Campiolo: i detriti hanno invaso la carreggiata, nessun veicolo colpito dai massi. Intervento in corso, autostrada chiusa in entrambe le direzioni [#1aprile 9:30] pic.twitter.com/ujtPbbsFNf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 1, 2024

Sul posto sono al lavoro anche gli agenti della Polizia Stradale. L’autostrada resterà chiusa finché non si accerterà che non ci sono rischi di nuovi distacchi.