Maltempo, l’Estate tarda ad arrivare: piogge nel Centro Italia

Il maltempo tocca alcune zone del Centro Italia: rischio idrogeologico per alcuni Comuni tra Abruzzo e Molise.

L’estate tarda ad arrivare in numerosi territori dell’Italia, colpevole l’ennesimo maltempo che si è presentato alla fine di questo mese. Tanti i territori toccati tra il Nord e il Mezzogiorno, con i rovesci che non hanno risparmiato anche le zone centrali della Penisola. Nonostante sulle aree balneari stia battendo il bel tempo per quest’ultima domenica di maggio, addentrandoci all’interno la pioggia torna a fare capolino in alcune province.

Maltempo nel Centro Italia per l’ultimo weekend di maggio

In confronto a ieri, il meteo è migliorato. Restano però dei temporali in alcune zone del Centro Italia, con delle piogge residue che si stanno presentando soprattutto nelle località ad alta quota. Al momento, il maltempo si starebbe manifestando soprattutto una precisa area geografica: il confine tra il Centro e il Sud Italia. Coinvolte quindi le aree del sud abruzzese e il Molise, con la pioggia che ha fatto saltare anche ricorrenze popolari in alcuni paesini di quella zona.

La pioggia non risparmia il Sud

La pioggia batte e non risparmia nemmeno il Sud Italia. Mentre le attività balneari si preparavano ad accogliere i turisti e organizzare i pranzi della domenica con vista mare, il maltempo rischia di rovinare i programmi di numerosi imprenditori della categoria. Le piogge non hanno toccato solamente la Basilicata, ma nelle ultime ore si sono presentate anche nell’area della Calabria e la zona del nord-est della Sicilia.

Le zone interessate dai temporali

La Protezione Civile di diverse Regioni, in queste ore, ha già diramato delle allerte gialle. I problemi sarebbero legati ai rischi di allagamento in alcune zone, definite a rischio idrogeologico. Le aree individuate sono legate ad alcuni Comuni della Calabria, l’Abruzzo, l’Umbria, il Molise e la Sicilia: le zone maggiormente interessate sono sul versante tirrenico, le isole Eolie e tutta l’area della costa ionica.