Mamma di 41 anni uccisa a coltellate, il marito è irreperibile: ricerche a tappeto

La vittima – di quello che sembra essere l’ennesimo femminicidio – è Sara Buratin, 41 anni. A lanciare l’allarme, nel primo pomeriggio di oggi, 27 febbraio, è stata la madre della donna.

I carabinieri stanno setacciando la zona in cui viveva la 41enne alla ricerca del marito, che al momento risulta irreperibile. La vittima lascia una figlia di 12 anni.

Femminicidio a Bovolenta

Un’altra donna uccisa, un altro femminicidio. Ennesima mattanza questo pomeriggio a Bovolenta, provincia di Padova. Una donna di 41 anni – madre di una ragazza di 12 anni – è stata uccisa a coltellate nell’abitazione della madre, in viale Europa, a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri. Sono stati proprio i carabinieri ad accorrere per primi sul luogo della tragedia. Oltre a loro, anche un’ambulanza, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

La vittima è Sara Buratin, 41 anni. Al momento i principali sospetti ricadono sul marito della donna, un uomo di 39 anni, che risulta irreperibile. I carabinieri hanno transennato la zona e stanno setacciando palmo a palmo l’area alla ricerca del 39enne. Sotto choc la piccola comunità di Bovolenta, dove la vittima viveva ed era molto conosciuta. Cordoglio anche da parte del sindaco, Anna Pittarello, che conosceva personalmente la 41enne.