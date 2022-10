Mandragora tra la verdura, spinaci ritirati dal mercato: ecco quali, di che marchio e cosa fare

Dopo il caso della mandragora, pianta velenosa, finita tra gli spinaci, con decine di persone rimaste intossicate, ora il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme. E ha richiamato proprio un lotto di spinaci dal mercato. Il motivo? Probabile contaminazione da mandragora.

Quali sono gli spinaci ritirati dal mercato

Il Ministero della Salute, come si legge nella nota pubblicata sul sito, ha ritirato gli spinaci Il Gigante da 500 g perché all’interno sono state trovate tracce di mandragora. Il lotto interessato dal ritiro è il 273 con scadenza 7 ottobre 2022.

Cosa fare

Gli spinaci, quelli interessati dal richiamo, non vanno assolutamente consumati. A scopo precauzionale, infatti, bisogna evitare il consumo e riportare la confezione al negozio.

Quali sono i sintomi di chi ingerisce la mandragora

Qualche giorno fa in Campania decine di persone erano rimaste intossicate per via, secondo la ricostruzione dei Nas, di una partita di verdura contaminata proprio dalla mandragora, che è molto simile a spinaci e bietole. Tra i sintomi dell’intossicazione ci sono: