Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Alessandro Gassman ad Albano, si gira ‘Non ci resta che il crimine’

Albano Laziale diventa set cinematografico e si riempie di attori di alto livello. Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Alessandro Gassman sono infatti i protagonisti dei nuovi episodi della serie "Non ci resta che il crimine". Le riprese sono iniziate questa mattina e si concluderanno domani sera, martedì 15 novembre.

Divieti di sosta per consentire le riprese

Il set è stato allestito in pieno centro. Per questo l’amministrazione comunale ha disposto il divieto di sosta e fermata lungo via San Pancrazio, piazza Costituente e via Settimio Severo. Lo stesso divieto riguarderà una parte del parcheggio di Campo Boario.

Per i residenti di via Graziosa sarà possibile percorrere la strada in senso inverso.

“Si raccomanda prudenza – dicono da Comune di Albano Laziale – Scusandoci per il disagio, informiamo che la disposizione è stata emessa per permettere le riprese cinematografiche di alcune scene degli episodi “Non ci resta che il crimine” che proietteranno piazza Salvatore Fagiolo negli anni ’70. Un’altra occasione per dare lustro al nome della nostra Città”.