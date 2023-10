Marco Pannone torna a casa: ritorno a Fondi dopo 10 mesi dall’aggressione

Grande gioia a casa Pannone, dove il figlio Marco è rientrato dal ricovero al Policlinico Gemelli in queste ore. Il giovane, dopo 10 mesi di ricovero tra Londra e Roma in ospedale per una brutale aggressione e i gravi danni neurologici riportati, ha fatto finalmente ritorno nella casa di famiglia a Fondi. Il ragazzo era ricoverato, agli inizi, in un centro specializzato inglese da Dicembre 2022, con i medici che hanno dato il “via libera” al trasferimento solo in quest’ultima settimana del mese di ottobre.

Marco Pannone ritorna a casa nel Comune di Fondi

Marco ha fatto finalmente ritorno a casa, dopo la brutale aggressione avvenuta a Londra per mano di uno sconosciuto. Il giovane era stato aggredito fuori dal pub londinese dove lavorava, per difendere una ragazza. Il ragazzo è sopravvissuto miracolosamente al pestaggio, con i medici che avevano considerato come irreversibili le condizioni neurologiche del giovane. Un miracolo possibile anche grazie all’amore della famiglia di Marco, che non ha mai abbandonato il figlio durante il suo lungo ricovero londinese.

Le dimissioni dal Policlinico Gemelli

Il 18 ottobre, le condizioni di Marco Pannone hanno consentito le dimissioni dal reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica del Policlinico Gemelli di Roma, dove il ragazzo stava proseguendo la propria riabilitazione dopo il ricovero nella struttura londinese. In Inghilterra, infatti, il giovane era stato seguito dal King’s College Hospital di Londra. Nonostante le cure, i segni dell’aggressione hanno lasciato delle gravi disabilità nel giovane e gli hanno cambiato completamente la vita.

Il ritorno nella casa di Fondi

Per portare Marco Pannone nella propria casa di Fondi, è stato necessario un viaggio con un mezzo attrezzato ai suoi fabbisogni. Il ragazzo ha viaggiato su un’ambulanza attrezzata, accompagnato dalla propria mamma, la signora Enza. All’arrivo alla casa di famiglia, per Marco è stata organizzata una festa a sorpresa da tutti i familiari.

Foto: Prolocofondi