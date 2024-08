Marina di San Nicola cambia volto, addio alla sabbia nera

Marina di San Nicola dice gradualmente addio alla propria caratteristica sabbia nera sugli arenili della propria località balneare

Marina di San Nicola rimane ancora una delle località balneari più belle all’interno della Provincia di Roma. Situata all’interno del Comune di Ladispoli, è ancora una delle zone più apprezzate dei turisti: permette di vivere una vacanza all’insegna del relax, il bellissimo mare e soprattutto lontano dalla vita caotica dettata dalle metropoli come la città di Roma. A distanza di anni, però, la località sta cambiando: sempre più turisti vedono come la caratteristica sabbia nera stia sparendo, in un fenomeno geologico rintracciabile solamente in pochissimi punti della località balneare.

La sabbia nera sta sparendo a Marina di San Nicola: cosa dicono i residenti

La sabbia nera di Marina di San Nicola era un tratto caratteristico di questa località, che l’accomunava anche ad altre zone del Litorale Romano: in primis, la vecchia spiaggia di color nero presente a Ostia all’epoca dei nostri nonni e i nostri genitori. Come detto, gli anni passano e ovviamente anche la conformazione costiera della costa laziale è cambiata. Tra la costruzione di canali e barriere marine in vari punti della costa romana, tali fenomeni hanno comportato alla sparizione di alcune caratteristiche geografiche delle località balneari di questo quadrante italiano.

Secondo gli storici del territorio, la storia di Marina di San Nicola sarebbe penalizzata dalla presenza di barche straniere. Nel tempo, questi mezzi nautici avrebbero risucchiato gradualmente la storica sabbia locale, per esportarla all’estero e probabilmente rendere più appetibili o uniche le proprie spiagge (prettamente presenti nelle zone asiatiche).

Dove possiamo ritrovarla oggi dentro al Comune di Ladispoli?

Se dietro la sparizione della sabbia nera sembra certa la mano dell’uomo, ancora pochi posti vedono la presenza di questo fenomeno sul territorio di Marina di San Nicola e Ladispoli. Per chi la cerca, può trovarla alla Punta Rossa: nerissima e bollente nelle ore dove il sole picchia di più. Si può individuare anche all’altezza della Stella Marina o l’area dalla Lucertola.