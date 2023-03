Marino, la comunità a lutto per la scomparsa di Alberto Pezzetti: ci lascia a soli 39 anni

Un dolore e un lutto immenso, quello che sta vivendo in queste ultime ore la comunità di Marino, e in particolare la frazione di Frattocchie, dove il giovane era molto conosciuto e stimato dalla comunità. Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, sabato 25 marzo 2023, è venuto a mancare prematuramente Alberto Pezzetti, all’età di soli 39 anni.

Alberto Pezzetti: ci lascia a soli 39 anni

Un giovane conosciuto ed apprezzato da tutti. Alberto Pezzetti, era nato nel 1984, ed aveva appena 39 anni, precisamente lo scorso 14 febbraio 2023. Lo conoscevano tutti, anche e soprattutto per la sua passione, quella del football americano. Alberto è scomparso all’improvviso nel pomeriggio di ieri, gettando tutti in preda allo sconforto e al dolore. Un vuoto immenso, difficile da colmare, soprattutto per amici, parenti e familiari che alla notizia sono rimasti sconvolti. Sono tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio che arrivano per lui, come quello della Legio XIII Roma: ”Oggi la nostra FAMIGLIA ha perso un pezzo del suo cuore. Tutta la Legio XIII Roma ASD si stringe in un fortissimo abbraccio a Federica, Gaia e Francesco per la perdita del loro caro Alberto Pezzetti. Non ti dimenticheremo mai “Falena” #52”.

I messaggi di cordoglio per il 39enne di Marino

E così Alberto, oltre ai suoi amici e compagni di squadra, lascia anche sua madre, suo fratello e i due figli. Una vera e propria tragedia, indicibile. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, dopo l’immediata segnalazione, non c’era più nulla fare se non constatarne il decesso. Anche il Sindaco di Marino Stefano Cecchi, con un messaggio, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia: ”Apprendo con sgomento la tragica scomparsa di Alberto Pezzetti, un terribile evento che segna tutta la comunità. Un grande abbraccio a mamma Rosy, al fratello Alfredo e a tutti i familiari che ora più che mai hanno bisogno di sentire un grande affetto intorno”. Uno dei suoi amici più cari, ha voluto salutarlo così: ”Stavamo sempre insieme da regazzini, sempre a scherzá, sempre a fa danni, se c’era da fa qualche mattata tu eri sempre er primo, non te fermavi mai e quante vorte t’avrò detto “aò m’hai rotto le palle” sei sempre stato na peste..poi semo cresciuti e per diversi motivi ci siamo allontanati, ma ogni volta che ci incontravamo nei nostri occhi c’era affetto e rispetto, ce ne siamo perdonate tante…ma questo non me lo dovevi fá Pezzè, questa è difficile da mandare giú…RIP Amico mio.. ovunque tu sia mi mancherai”.