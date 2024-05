Il rogo è divampato questa mattina, poco dopo le 9, nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali, e ha coinvolto l’intero stabilimento dell’Alpitronic, leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche.

I tentativi di domare l’incendio risultano assai difficili. Lo spazio aereo sulla città è stato chiuso e una scuola è stata evacuata.

Un incendio di vaste dimensioni è divampato questa mattina nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali di Bolzano, e ha coinvolto l’intero stabilimento dell’Alpitronic, leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche

Fortunatamente, al momento non risultano feriti o vittime, ma la lotta contro le fiamme risulta assai difficile. Una scuola superiore che si trova nei pressi dell’azienda è stata evacuata, in via precauzionale. Sul posto sono a lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, che stanno pompando acqua dall’Isarco per tentare di domare il maxi rogo, che si è esteso a macchia d’olio.

Several Italian News outlets are reporting @alpitronic to be on fire, literally 🙁

2024 really gearing up to be the #bloodbath :/#alwaysbecharging

h/t several sources in my DM – thanks guys.. pic.twitter.com/Vd2lszHTqC

— Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) May 8, 2024