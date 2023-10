Maxi-rissa in campo, il giudice sportivo punisce i ‘violenti’: 10 squalificati

Arriva la stangata del giudice sportivo dopo la maxi rissa avvenuta sabato 14 ottobre al termine della gara valida per la prima giornata del campionato di calcio juniores provinciale sul campo del Doganella Calcio 2004. Sono stati in tutto squalificati 10 giocatori, sette del Doganella e tre de La Setina.

Maxi rissa sul campo da calcio dilettantistico

Tutto è iniziato nei minuti finali della gara. Il pareggio su rigore all’ultimo respiro dei ragazzi de La Setina infatti è stata la scintilla che ha portato a una maxi rissa. E’ stata una sorta di caccia all’uomo, in cui anche l’arbitro è stato preso di mira dai calciatori. Il giudice sportivo, letto il referto del direttore di gara, ha comminato alcune punizioni esemplari.

Le squalifiche comminate dal giudice sportivo

Sono sette i giocatori del Doganella e tre quelli de La Setina che sono stati squalificati. Addirittura un calciatore della squadra di casa dovrà restare lontano dai campi di gioco fino al 2027 in quanto, come si legge nel provvedimento, “a fine gara, si avvicinava al direttore di gara, intento a raggiungere lo spogliatoio, e lo colpiva con uno schiaffo violento tra il collo e l’orecchio, procurandogli un trauma cervicale”; nonché “per aver, in precedenza, partecipato attivamente alla rissa, colpendo più volte, in modo violento, con pugni al volto un calciatore avversario”.

Ma non è tutto. Un altro giocatore del Doganella dovrà stare lontano dai campi per 6 giornate, altri due per 5, altrettanti per 4 giornate e infine uno per 3 giornate per aver tutti partecipato in maniera più o meno attiva alla rissa e per aver colpito giocatori avversari con pugni e calci. Ma sono stati qualificati anche tre giocatori de La Setina, due per 4 giornate, per aver partecipato attivamente alla rissa, e uno per tre giornate perché “reagiva all’aggressione subita da parte di tre avversari, colpendoli con calci e pugni“.

Infine, sono state sanzionate entrambe le società, il Doganella per 200 euro e La Setina per 100 euro. il Doganella dovrà disputare anche una gara a porte chiuse e in campo neutro.