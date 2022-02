Maxi tamponamento sull’Aurelia: quattro veicoli coinvolti, due persone ferite

Maxi tamponamento sull’Aurelia oggi pomeriggio. L’incidente, verificatosi poco dopo le ore 15.00, ha coinvolto ben quattro veicoli ed ha provocato il ferimento di due persone. E’ successo al km 29+300. Code e ripercussioni alla circolazione si registrano tutt’ora in zona. Per consentire i soccorsi e le operazioni di ripristino della viabilità è stato istituito il senso unico alternato nel tratto tra Torrimpietra e Palidoro in direzione Civitavecchia.

Aggiornamento 18.24 – La strada è stata riaperta regolarmente in questo momento.

Foto di repertorio