Medico arrestato ai Castelli per peculato: dall’ASL Roma 6 arriva la sospensione

Ariccia. Sono delle ultime ore gli sviluppi in merito al fermo avvenuto nei confronti di un medico della ASL Roma 6, che nei giorni scorsi era stato arrestato dopo una ”visita” in ospedale fatta dai Nas Carabinieri di Roma. Il blitz era avvenuto nel pomeriggio del 15 febbraio scorso, ad Ariccia, all’ospedale dei Castelli, conosciuto come il “Noc”.

Blitz dei Nas all’Ospedale dei Castelli: arrestato medico cardiologo per peculato

Arrestato cardiologo all’ospedale dei Castelli Romani: operazione dei Nas

I carabinieri dei Nas erano andati in ospedale, ma non di certo per farsi visitare. Questa volta il ”paziente” è stato il medico stesso, che deve aver sfiorato l’infarto al miocardio, quando ha visto i militari entrare dentro il presidio sanitario. Negli ambulatori del Noc, infatti, i carabinieri operanti avevano fermato un medico cardiologo di 60 anni. Il professionista della medicina, che da tempo ormai lavorava nella struttura rinomata dei Castelli Romani, era stato arrestato a seguito di un’indagine per peculato nei confronti del sistema sanitario nazionale. Scattate le manette, dunque, e il regime degli arresti domiciliari.

Arresti domiciliari per peculato: arriva anche la sospensione dell’Asl

Secondo quanto riportato nel comunicato diffuso dai NAS, era stato posto ai domiciliari per porre fine ai reati di peculato e truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale, perpetrati, nello specifico, nei confronti dell’Azienda Sanitaria attraverso le visite effettuate nel suo ambulatorio situato presso il presidio ospedaliero situato ad Ariccia. Ora, sulla vicenda, arrivano anche ulteriori aggiornamenti dell’ultima ora, come comunicato da un comunicato ufficiale dell’Asl Roma 6: ”In merito alla vicenda di un medico cardiologo presso l’Ospedale dei Castelli, raggiunto da misura cautelare personale, come si evince dalla comunicazione acquisita agli atti con protocollo n. 2857 del 22/02/2023 della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Velletri, la ASL Roma 6 con Deliberazione n.253 del 24/02/2023 ha preso atto della sospensione del medico dall’esercizio dell’attività professionale e ha disposto l’applicazione di quanto previsto dall’art. 74, commi 1 e 7 del CCNL 19/12/2019 Area Sanità.”