Mercatino dell’artigianato a Ostia: quando e dove si svolgerà

Oggi vi parliamo di uno storico mercatino dell’artigianato di Ostia: ecco dove si svolgerà e in quale giorno.

Con l’avvinarsi delle belle giornate, torna il mercatino dell’artigianato nella zona di Ostia. Uno di quegli storici e più conosciuti sul Litorale Roma, è il famoso Mercatino delle Repubbliche Marinare. Un appuntamento che riempie le domeniche della zona lidense, promuovendo grandi artigiani e soprattutto eccellenze alimentari provenienti dalle tipicità regionali.

Il mercatino dell’artigianato a Ostia

Lo storico mercatino delle Repubbliche Marinare è un appuntamento fisso da oltre vent’anni nella zona di Ostia Ponente, capace di portare in strada migliaia di persone a ogni appuntamento. L’evento è tornato a svolgersi con regolarità ogni prima domenica del mese, mettendo in mostra sul territorio lidense il meglio degli artigiani e commercio ambulante del X Municipio e Roma.

Un mercatino per le famiglie lidensi

Dopo il più conosciuto mercato di piazza Quarto dei Mille, per importanza troviamo subito dopo il mercatino delle Repubbliche Marinare a Ostia. Organizzato in prima persona dal signor Maurizio De Lucia, l’evento da anni si contraddistingue per l’oggettistica portata in scena e soprattutto i banchi che lo compongono, capaci di vendere anche materiali poco conosciuti al pubblico.

Dove si svolgerà il mercatino dell’artigianato

L’evento si svolgerà lungo viale delle Repubbliche Marinare a Ostia, nella giornata della prossima domenica 4 febbraio 2024. Il mercatino dell’artigianato e dell’oggettistica, che si svolgerà dalle ore 9 alle 20, si svolgerà tra le traverse di corso Duca di Genova e il lungomare Paolo Toscanelli. Proprio la vicinanza al mare e il parco Simone Renoglio donano una location unica per questo storico evento.

A chi è dedicato il mercatino dell’artigianato e l’oggettistica

Come accennato sopra, l’evento guarda a tutte le età. Possono venirci famiglie e cittadini più anziani, che magari durante una passeggiata al mare hanno anche voglia di girare i banchi di un mercatino dell’oggettistica e portare avanti la loro passione per il collezionismo. Infatti tra i banchi del mercatino, per chi ama cercare, potrebbero nascondersi bellissime sorprese da comprare.

Cosa vedere a Ostia oltre il mercatino dell’artigianato

Il mercatino delle Repubbliche Marinare affaccia sul mare, con la spiaggia di Ostia Ponente che dista realmente pochi passi. Qui, con l’inizio delle belle giornate nel periodo invernale, potete fare numerose attività. Anzitutto assaggiare le famose frappe della Pasticceria Simona, con l’attività commerciale situata proprio a viale delle Repubbliche Marinare 50 (l’attività è aperta fino alle 13).

Poi si possono visitare i ristoranti sul mare, a cominciare da quelli presenti nei vicini stabilimenti balneari del lungomare Paolo Toscanelli. Per chi ha voglia di camminare, con un quarto d’ora di passeggiata arrivate al Pontile e piazza Anco Marzio, ovvero il centro di Ostia con le sue storiche attività commerciali.