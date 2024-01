Mete imperdibili 2024, il New York Times “boccia” l’Italia: c’è solo una destinazione

Le mete imperdibili per il 2024 del New York Times: Massa-Carrara rappresenta a sorpresa l’Italia nel giornale statunitense.

Gennaio è il mese in cui il New York Times svela la sua attesa lista delle 52 mete imperdibili per il 2024, un mix affascinante di mete celebri e luoghi nascosti, dai paradisi esotici alle grandi metropoli. Quest’anno, un’unica destinazione in Italia ha catturato l’attenzione del prestigioso giornale: Massa e Carrara.

Mete imperdibili 2024: i primi posti in classifica

In cima alla lista, il Nord America si erge con il “Sentiero della Totalità”, un percorso straordinario di 16.000 chilometri e 160 chilometri di larghezza, dove il 2024 porterà l’eclissi solare totale. Un evento che varcherà le spiagge di Mazatlán, in Messico, fino alle insenature dell’isola di Terranova. Al secondo posto si trova la classica Parigi, mentre al terzo spicca Yamaguchi, la “Kyoto dell’Occidente” in Giappone, notoriamente immune dall’inquinamento turistico di massa.

Mete imperdibili 2024: la posizione dell’Italia

Un solo posto è riservato all’Italia, e la scelta del New York Times è caduta su Massa e Carrara, ribattezzata impropriamente come “Massa-Carrara”. Il giornale americano l’ha eletta “meta dell’anno” per essere la “patria dei marmi – diventati capolavori d’arte”. Nonostante l’equivoco nel nome (la patria dei marmi è Carrara), Massa offre tesori come Palazzo Ducale e il castello Malaspina.

Mete imperdibili 2024: a sorpresa Massa-Carrara

Massa e Carrara condividono non solo la provincia ma anche l’Azienda di Promozione Turistica. Gli appassionati d’arte possono esplorare le circostanti Alpi Apuane, da cui è stato estratto il marmo per capolavori come il David di Michelangelo, visitando le cave di marmo.

Le cave di marmo sono un’esperienza unica che permette di vedere da vicino come viene estratto questo materiale prezioso. I visitatori possono anche partecipare a tour guidati che raccontano la storia del marmo e della sua importanza per l’arte italiana.

Mete imperdibili 2024: cosa consiglia di vedere in Italia il New York Times

In questo elenco di luoghi imperdibili per il 2024, Massa e Carrara emerge come una gemma artistica italiana, dove il passato si mescola con il presente attraverso il marmo e i tesori culturali, ottenendo un riconoscimento speciale dal New York Times. Un invito a esplorare la bellezza unica di questa destinazione italiana nella speranza che il mondo la scopra.

Foto: Davide Papalini