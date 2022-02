Meteo a Roma e nel Lazio sabato 26 febbraio: neve e vento, ecco dove

Meteo weekend, torna il freddo e il vento. Ma torna anche la neve. Mentre a Roma e sul litorale romano spende il sole, complice il forte vento, nel resto della regione ci sono piogge sparse e accenni di nevicate anche a quote basse, a partire dai 450 metri.

Il bollettino della Regione Lazio prevede per le prossime 24 ore venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere nevoso a quote di montagna, specie sui settori più orientali della Regione con apporti suolo deboli, puntualmente moderati.

Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta gialla nelle zone C – Appennino di Rieti, E – Aniene, G – Bacino del Liri. Ma ecco nel dettaglio quali sono le previsioni dei meteorologi per il weekend del 26 e 27 febbraio.

Previsioni Roma

Sabato. Deboli piogge nel corso della mattinata, fenomeni in esaurimento al pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +5°C e +8°C.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con molte nubi a tratti anche compatte al mattino e al pomeriggio; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

Previsioni nel Lazio

Sabato. Tempo instabile nella giornata con temporali sul basso Lazio e piogge diffuse altrove, neve oltre i 400-600 metri sui rilievi; al pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su gran parte del territorio salvo residue piogge sui settori meridionali. Tempo asciutto in serata con cieli generalmente poco nuvolosi.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi compatte su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulle coste e sui settori interni.

Previsioni in Italia

AL NORD: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, con isolate nevicate a quote basso-collinari su Alpi e Romagna. Al pomeriggio avremo tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa su tutti i settori; non sono previste variazioni nella notte.

AL CENTRO: Tempo instabile al mattino con piogge sparse e nevicate a quote collinari, sereno sulla Toscana. Al pomeriggio insistono i fenomeni su Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull’Abruzzo con neve fino a 300-400 metri, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

AL SUD E SULLE ISOLE: Maltempo al mattino tra Campania e Molise con neve fino a quote collinari, tempo asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio piogge in estensione sulle regioni peninsulari, con ancora nevicate fino a 500-800 metri. In serata precipitazioni in intensificazione, con fenomeni nevosi fino a 500-600 metri; sereno sulla Sardegna. Temperature minime in calo al centro-nord, in aumento al meridione; massime in generale diminuzione.

