Meteo: fine settimana di sole, ma tornerà il maltempo. Ecco quando

Fine settimana all’insegna del bel tempo su tutta Italia: ecco cosa ci dice il meteo per l’imminente weekend.

Ritorna finalmente il sole nel weekend in Italia, in un’atmosfera che dovrebbe aprire la stagione primaverile-estiva sulle località balneari soprattutto del Centro-Sud. Dopo alcune giornate con violenti temporali, i cittadini potrebbero riaffacciarsi al mare per passare una giornata all’insegna del sole. Il sole dovrebbe toccare indistintamente ogni regione dello Stivale, in un fenomeno che porterà anche un considerevole aumento delle temperature.

Ritornano i weekend con le belle giornate in Italia: cosa dice il meteo

Dopo i nubifragi degli ultimi giorni, il bel tempo dovrebbe tornare a fare capolino nella Penisola e allontanare il freddo invernale. Dal Nord al Sud dovrebbe esserci un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con notevoli benefici soprattutto sul rialzo delle temperature: una condizione che finalmente permette di compiere un cambio di stagione definitivo e con la sicurezza di un freddo che non dovrebbe più tornare fino a ottobre prossimo.

Il meteo per questo weekend in Italia

A prevedere il meteo è Antonio Sanò su Adnkronos. Il sole dovrebbe primeggiare nelle giornate di sabato e domenica, rendendo ottimi questi giorni per delle gite fuori porta e senza la paura di temporali. Una situazione che i cittadini desideravano tanto, considerato come lo scorso weekend ha aperto la stagione balneare di numerosi Comuni con un violento diluvio e gli stabilimenti vuoti.

Piogge al Sud: dove e perché

E’ prevista qualche pioggia nel Sud Italia, che però si svilupperà a “macchia di leopardo”. Le aree particolarmente interessate dal maltempo saranno la Calabria e la Sardegna, che però vedranno un fenomeno momentaneo sulla loro area geografica. Con il passare delle ore, è ipotizzabile come il sole raggiunga queste località per portare il bel tempo nel weekend. Una situazione che porterà anche un rialzo delle temperatore, dove nel Mezzogiorno vedremo il termometro oscillare tra i 27°C e i 30°C.