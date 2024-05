Meteo, gli esperti annunciano il ritorno della sabbia del Sahara: “State in casa”

Il meteo prevede l’arrivo della sabbia del Sahara a Roma e in altre città italiane: ecco i pericoli per la salute umana.

Un nuovo pericolo incombe su Roma, con il meteo che ha previsto ritorno della sabbia del Sahara. Si tratta di polveri sottili provenienti dal deserto del continente africano, che i medici dicono come siano molto problematiche per la salute umana. Secondo gli studi effettuati nell’ultimo mese, tali granelli di sabbia sarebbero capaci di provocare delle fastidiose infiammazioni polmonari, a cominciare da un cospicuo aumento dei casi di tracheite nella Capitale e da ricondursi prettamente a questo fenomeno.

Il ritorno della sabbia del Sahara a Roma secondo il meteo

Il forte vento riporterà la sabbia del Sahara sul territorio capitolino e le diverse località del Lazio. A Il Messaggero interviene il professor Francesco Lombardi, pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma. Il medico ha studiato il fenomeno, ribadendo come sia necessario tornare a proteggere le vie aeree in questo periodo per evitare problemi di salute. Il suo consiglio, da esperto, è quello di evitare uscite fuori di casa durante le tormente di vento e, se costretti a farlo, utilizzare le mascherine FFP2 o FFP3 per non assorbire le particelle di sabbia. Praticamente tornare a utilizzare i famosi dispositivi della pandemia da Covid-19.

La situazione peggiorata dall’inquinamento urbano

Il ritorno della sabbia del Sahara vede, almeno adesso, anche un altro agente che aggrava il quadro cittadino. Suo grande alleato, a discapito della nostra salute, l’inquinamento delle combustioni, che ci espone ulteriormente al particolato inorganico. Una situazione che, nel concreto, ci espone ulteriormente alle polveri sottili, in una situazione che si rivela molto dannosa per la salute delle nostre vie aeree e soprattutto la condizione dei polmoni.

Ecco perché si teme l’impennata d’infezioni o irritazioni agli organi di quella zona del corpo, che possono tradursi in faringiti o tracheiti. Problemi più seri, inoltre, potrebbero sorgere con delle persone già fragili sul piano fisico o che soffrono con patologie polmonari.