Meteo Roma Pasqua e Pasquetta: che tempo farà domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile

Ecco cosa dice il meteo per le giornate di Pasqua e Pasquetta a Roma: dovremo stare un po’ attenti a un fenomeno.

Siamo tutti pronti per festeggiare la Pasqua e la Pasquetta a Roma. In quelli che saranno due giorni di festa da passare con parenti e amici, l’unica preoccupazione sarà legata al meteo di quella due giorni. Le previsioni del tempo purtroppo non ci rassicurano, parlando di un tempo variabile e dove non si escludono rischi di pioggia improvvisi. Insomma, non il massimo per chi ambiva magari a organizzare un giro per Roma o un pic-nic nei giardini della Città Eterna.

Il meteo di Pasqua e Pasquetta a Roma

Qualcuno immaginava di trovarsi davanti a un tempo primaverile, che magari invitava i cittadini a passare una due giorni di sole sulle coste di un lago fuori Roma e sulle spiagge del Litorale Romano, magari tra Santa Marinella e Anzio. In realtà potrebbe essere tutto rimandato di qualche settimana, con un tempo che potrebbe riservarci non proprio piacevoli sorprese. Chi pianifica eventi all’aperto, infatti, dovrà tenere conto del fattore maltempo, che potrebbe abbattersi sulla Capitale tra domenica e lunedì.

Il tempo per Pasqua a Roma

A Pasqua, che cade Domenica 31 Marzo, dovrebbe prevedere un tempo stabile. Chi ha organizzato attività all’aperto, molto probabilmente troverà un bel sole ad attenderlo fuori casa. Resta però un avviso da parte dei meteorologi: potrebbero manifestarsi delle piogge isolate in varie aree della Città Eterna. Insomma usciamo, ma magari teniamoci appresso l’ombrello in caso di piccoli rovesci durante la giornata. Se venisse giù l’acqua, questo fenomeno potrebbe avvenire nelle ore pomeridiane.

Il tempo previsto per Pasquetta a Roma

La tradizione romana vuole i pic-nic a Villa Borghese o nelle aree all’aperto di Roma per Pasquetta. Chi aveva deciso di mangiarsi un panino in riva al mare tra Ostia e Fregene, dovrà fare attenzione: il tempo è definito incerto, con un vento fastidioso e rovesci che potrebbero manifestarsi in quella giornata. Le piogge potrebbero essere più sparse del giorno prima, quindi munitevi di ombrello per uscire.