Meteo Roma, ultimi giorni di caldo: dalla prossima settimana torna il maltempo

Meteo di fuoco a Roma, previsto il caldo afoso fino a domenica pomeriggio. Dalla prossima settimana ricompariranno i rovesci

Ultimi giorni di caldo a Roma. Almeno secondo i meteorologi, che avrebbero previsto un graduale mutamento del clima capitolino in vista dell’avvicinamento all’autunno 2024. Nonostante le altissime temperature di oggi non danno l’idea di un avvicinamento alla conclusione dell’estate, secondo il meteo e il movimento delle perturbazioni, i rovesci sarebbero dietro l’acqua: già dalla prossima settimana, potrebbe diventare necessario l’utilizzo di ombrelli per girare all’interno della Città Eterna.

Gli ultimi colpi di caldo a Roma: la parola del meteorologo

Dietro un caldo torrido e afoso, si nasconderebbe l’arrivo di un forte rovescio che potrebbe interessare il territorio capitolino e il resto della Regione Lazio. Secondo le previsioni meteo, riprese anche da Il Messaggero, la calura avrebbe i giorni contati sul territorio di Roma. Se oggi il caldo si fa particolarmente sentire nelle zone del Centro Storico e lungo il lungomare di Ostia, la situazione potrebbe non mutare anche nei prossimi giorni: la calura batterà sul territorio venerdì, raggiungendo anche l’apice della propria forza durante il weekend.

L’apice della calura sul territorio della Città Eterna

Pur se non è mai stata raggiunta pienamente la cifra dei 40°, se non nei territori toccati dagli incendi, a Roma il caldo si fa sentire in maniera molto forte. Secondo le previsioni del tempo, fino a domenica sul territorio si oscillerà tra i 24 e i 36°. Oltretutto, i picchi della calura potrebbero palesarsi negli orari del primo pomeriggio, con ondate di temperatura alta che potrebbero darci problemi fino al calar della sera nei territori balneari del Litorale Romano.

L’ombra dei rovesci sulla Città Eterna

Per vedere la pioggia, e magari un minimo di refrigerio su tutta la Città Eterna, dovremmo aspettare la prossima settimana. Le piogge dovrebbero far capolino da mercoledì prossimo, portandosi dietro il rischio allagamenti in alcune zone di Roma e una lieve diminuzione della temperatura: la minima si dovrebbe attestare sui 23°.