Meteo, torna il maltempo: rischio pioggia per la Festa della Repubblica

Le previsioni del meteo per la Festa della Repubblica di domani: previsti in Italia diversi temporali, soprattutto sul Centro della Penisola.

Potrebbe rivelarsi l’ennesimo weekend all’insegna della pioggia. Le previsioni del meteo sono pessimiste sulla qualità di questo weekend, anche vedendo come il maltempo si sta spostando gradualmente dall’Europa Centrale verso la Penisola. Un fenomeno che, in quest’occasione, dovrebbe toccare in maniera sparsa tutte le Regioni italiane. Piogge che, oltretutto, potrebbero far capolino durante la Festa della Repubblica di domani.

Le previsioni del meteo per la Festa della Repubblica

Secondo le previsioni di 3B Meteo, il tempo continuerà a essere instabile anche per questo weekend. L’ondata di maltempo, che nei giorni scorsi ha toccato prevalentemente la Germania e la Polonia, potrebbe fare capolino nelle prossime ore in Italia. Il maltempo dovrebbe scendere dalle Alpi francesi, poi avanzando gradualmente verso il centro della Penisola e toccando prevalentemente la zona dei Comuni sull’Appennino italiano.

Temporali che potrebbero iniziare tra la notte dell’1 e il 2 Giugno, interessando anche la giornata della Festa della Repubblica. Secondo le previsioni meteorologiche, al Nord i maggiori problemi con il maltempo potrebbero nascere sui confini orientali con la Slovenia. Nubifragi che scenderanno verso sud, toccando probabilmente l’Appennino emiliano, la Toscana, l’Umbria e le Marche. In maniera più leggera, il Lazio e l’Abruzzo.

Il tempo per la Parata del 2 Giugno di Roma

Chi assisterà alla Parata del 2 Giugno nel Centro Storico di Roma, il consiglio è di munirsi di ombrello e giacca impermeabile. Il maltempo potrebbe far capolino sulla Capitale, proprio in concomitanza peraltro con l’evento di Stato. Secondo le previsioni meteorologiche, la pioggia dovrebbe essere presente tra le 11 e le 14: praticamente nel centro della giornata, ma tanto basta per recare qualche disagio ai tanti cittadini che vorranno vedere le Frecce Tricolori che passano sopra il Centro Storico capitolino e soprattutto dall’Altare della Patria. Il sole comunque dovrebbe tornare nelle ore del primo pomeriggio, per provare a sistemare la giornata.