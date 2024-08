Metro A nel degrado a Roma, a Vittorio Emanuele il soffitto cade a pezzi dopo il restyling

Ancora episodi di degrado all’interno della Metro A di Roma: ecco la situazione alla fermata Vittorio Emanuele dopo la chiusura per restyling

Dopo i lavori di restyling in vista del Giubileo, alcune fermate della Metro A di Roma sono ancora in balia del degrado e l’insicurezza. Non solo la presenza dei borseggiatori, che ormai fanno notizia all’interno di tutti i notiziari locali e nazionali. Le stazioni e in particolare le banchine per prendere i treni della linea metropolitana, sono completamente avvolte nel degrado. Tra queste anche la fermata Vittorio Emanuele, che mostra ancora notevoli criticità e fa domandare quali interventi strutturali ha concretamente subito negli ultimi mesi.

Fermate della Metro A cadono a pezzi: la situazione a Vittorio Emanuele

La vicenda tocca la stazione sotto piazza Vittorio Emanuele, ovvero uno dei quadranti maggiormente complessi – insieme alla Stazione Termini – del Centro Storico capitolino. La stazione è stata chiusa tre mesi per dei lavori di ristrutturazione, che avrebbero dovuto renderla gradevole in vista del Giubileo e agli occhi dei numerosi pellegrini che verranno in visita nella Città Eterna. Come dimostra un pendolare, però, le criticità sembrano tutt’altro che risolte all’interno della fermata metropolitana di Roma.

I problemi nella stazione sotto Piazza Vittorio a Roma

Come mostrano le foto di un utente al servizio metropolitano gestito da Atac, la stazione non sembra aver risolto le proprie criticità… almeno al momento. Se viene alzato lo sguardo al soffitto, da quella zona della fermata si staccano ancora pezzi d’intonaco e si vedono evidenti tracce di perdite d’acqua. Un problema che non sarebbe stato risolto nelle scorse settimane, nonostante sia abbastanza evidente la sua presenza sopra la testa di ogni utente che entra o scende dal treno in questa stazione.

La situazione non finisce qui, con criticità che sono evidenti anche sul piano del decoro e l’accessibilità. La banchina vedrebbe un cattivo decoro, in situazioni che già nei mesi scorsi erano state segnalate dai pendolari. Inoltre, questa mattina funzionava solamente una scala mobile all’interno dell’area.