Metro B, fino al 5 Giugno chiude alle 21: ecco tutte le informazioni

Sono in corso i lavori di interconnessione fra metro B e metro C precisamente nella stazione Colosseo. Per tale motivo la tratta Castro Pretorio-Laurentina chiuderà, temporaneamente, fino al 5 Giugno, alle 21. Di seguito tutte le informazioni dettagliate.

Aggiornamenti metro B

Tutti i giorni fino al 5 Giugno la linea Castro Pretorio-Laurentina, metro B, chiuderà prima. Fa eccezione però il 25 Maggio perché i lavori saranno sospesi e per questo la metro rimarrà attiva, sull’intera linea, tutto il giorno.

Nei fine settimana del mese di maggio, quindi il: 21 e 22 e il 28 e 29, per tutta la giornata la circolazione sulla tratta Castro Preotorio-Laurentina sarà interrotta e sostituita da bus. Stessa cosa anche per il weekend di Giugno 4 e 5.

Qui i dettagli del servizio sostitutivo sia per le intere giornate che per dopo le 21.

Calendario dei lavori a Maggio metro B

Di seguito le giornate di Maggio in cui la tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta e sostituita da bus:

23

24

26

27

30

31

Di seguito i giorni di Maggio in cui per l’intera giornata la circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus:

21

22

28

29

Calendario lavori a Giugno metro B

La circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta e sostituita da bus nei giorni:

1 Giugno

3 Giugno

Il 2 Giugno la circolazione sarà attiva sull’intera metro B.

La circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta per tutta la giornata e sostituita dai bus nei giorni: