Metro C, la gara per la Stazione Pigneto va deserta: fermata a rischio

Doveva essere un cantiere super strategico, una costruzione imponente che peraltro, con i cambi di viabilità dovuti al cantiere, ha già creato tantissimi disagi ai residenti del Pigneto. Ora pare che sia stato tutto inutile; la rabbia dei cittadini è dietro l’angolo. La sua funzione doveva riguardare l’accesso ai residenti per i servizi ferroviari delle linee FL1 Orte-Fiumicino aeroporto ed FL3 Roma-Viterbo, e all’interscambio con i servizi metropolitani della linea C. Invece la gara è andata deserta.

Nessuna candidatura per il bando da 100 milioni

Nessuno si fila l’opera. È questo che si apprende a registrare il dato che vede la gara d’appalto per i lavori della Stazione Pigneto andare deserta. Il bando da cento milioni di euro che prevedeva, entro il 2025 e il Giubileo, la realizzazione della nuova fermata si è risolto in un nulla di fatto. Una fermata dotata, per quanto riguarda il suo progetto, di un collegamento diretto con la linea C della metropolitana a cui accedere mediante un sottopasso pedonale. Nell’idea del progettista c’era anche una piazza giardino a copertura strategica del vallo ferroviario e la realizzazione del sottopasso di cui sopra. Queste opere, invece, dovevano essere terminate entro il 2027.

RFI: “Esito di gara deserto”

Nella giornata di ieri Rete Ferroviaria Italiana Spa ha comunicato ufficialmente l’assenza totale di interesse rispetto all’appalto dei lavori: “Esito di gara deserto“. Inutile dire e ricordare quanto negli ultimi hanno l’amministrazione abbia sponsorizzato il cantiere. Patané, l’assessore alla Mobilità capitolino, aveva più volte sottolineato che: “Garantirà ai residenti del quartiere l’accessibilità diretta ai servizi ferroviari delle linee FL1 Orte-Fiumicino aeroporto e FL3 Roma–Viterbo, l’interscambio con i servizi metropolitani della linea C e la “ricucitura” urbana del quartiere di Pigneto, attualmente attraversato dalla ferrovia, offrendo alla città nuovi spazi urbani con ampie aree verdi“. I ritardi, in buona sostanza, sono praticamente certi. RFI e Campidoglio pare che siano al lavoro per ridurre il danno. Vedremo.