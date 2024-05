Metro e bus gratis mercoledì per i tifosi di Atalanta e Juve: più linee e orari prolungati

Mezzi pubblici gratis per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus allo Stadio Olimpico di Roma: come raggiungere l’evento.

Mezzi pubblici gratuiti a Roma per le persone che verranno a vedersi Atalanta-Juventus. L’iniziativa è stata presa dal Comune di Roma Capitale, in collaborazione con l’UEFA, per pubblicizzare la mobilità sostenibile nel giorno della Finale di Coppa Italia. Per l’evento calcistico, l’ATAC prolungherà le corse delle Metro e soprattutto potenzierà il passaggio degli autobus nei percorsi che includono la zona dello Stadio Olimpico e il Foro Italico.

Mezzi pubblici per i tifosi di Atalanta Juve

La Finalissima di Coppa Italia andrà in scena la sera di mercoledì 15 maggio 2024, quando i tifosi di entrambe le squadre finaliste potranno tranquillamente raggiungere lo Stadio Olimpico attraverso il trasporto pubblico capitolino e non pagando nulla. All’ingresso dei mezzi pubblici, sia Metro sia autobus o tram, basterà estrarre il biglietto per accedere alla partita e avere il trasporto gratuito garantito per tutto l’arco della giornata.

Il progetto di mobilità sostenibile per la Finale di Coppa Italia

A Roma prenderà vita il “Road To Zero”, con la Finale che sarà il perfetto palco per rappresentare la mobilità sostenibile e la tutela ambientale. Il protocollo è stato siglato insieme all’UEFA, con il Comune che punta a sensibilizzare i cittadini verso un modo diverso per raggiungere lo Stadio Olimpico. Sarà la prima volta nel mondo dove, una città ospitante di una Finale, investe fortemente per la mobilità alternativa al fine di raggiungere l’evento.

La mobilità sostenibile per Atalanta-Juventus di Coppa Italia

Roma vuole incoraggiare il pubblico a usare i mezzi pubblici per arrivare allo Stadio Olimpico. Lo fa allungando anzitutto l’orario delle metropolitane capitoline (A, B, B1, C), che chiuderanno all’una di notte per l’evento calcistico. Inoltre saranno potenziati i passaggi dei tram e gli autobus, al fine di non isolare la sede della Finale e soprattutto garantire il raggiungimento dell’evento in maniera semplice.

Come arrivare allo Stadio Olimpico coi mezzi pubblici per la finale di Coppa Italia

Allo Stadio Olimpico si potrà arrivare in tram attraverso il “2”. La zona dell’evento sarà collegata anche da diciotto linee autobus: 23,31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. Inoltre il 61, 160, 490 e 495. La notte poi ci saranno a disposizione gli autobus notturni: n200, n201, n3D e n3S. Fino alle 2 di notte, poi: 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 313, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.