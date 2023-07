Micheal Jordan sceglie Roma per le sue vacanze: ‘E’ bellissima’

È successo due giorni fa, intorno all’ora di pranzo. Nessuno sapeva niente, e peraltro lui è anche conosciuto per la sua proverbiale discrezione. Parliamo del più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi, Michael Jordan, che venerdì scorso è stato avvistato a pranzo in un ristorante di via del Babuino a Roma. La notizia l’ha diffusa Patrizio Mattei, dj e regista di RadioDeejay per ‘Morning Show’ del Trio Medusa, grande appassionato di basket. “L’emozione è stata enorme e inaspettata“, dice Mattei su Instagram.

Jordan a pranzo a Trastevere

“Roma è bellissima” ha detto il campione. E poi poco altro, anche perché pare che il ristorante e il circondario siano stati per l’occasione blindati per lui. Un venerdì caldissimo, con quaranta gradi, ma Jordan appariva come un turista qualsiasi. Fino a un certo punto però, perché pare che l’attenzione delle sue enormi guardie del corpo sia stata maniacale. Patrizio Mattei è riuscito a strappargli una foto, quasi infrangendo la fama di antipatico di Jordan. Due, tre foto, e poche parole che sicuramente rimarranno a lungo nella sua memoria. Poi il pranzo, cucina romana e vino rosso, una delle grandi passioni del giocatore.

Cucina romana, vini pregiati, orologi e sigari

Jordan ha chiesto espressamente la massima discrezione. Bocche cucine e tranquillità. Così è stato sia presso il ristorante, che nella suite dell’albergo De Russie, dove ha alloggiato insieme alla famiglia per tutto il fine settimana. L’albergo, per tutta la sua permanenza ha predisposto speciali misure di sicurezza. Vietatissime le foto all’interno della struttura. Nel pomeriggio il campione si è recato presso la boutique di alta orologeria Hausmann, vicino a Trinità dei Monti, dove ha acquistato alcuni pezzi per impreziosire la sua collezione. Dopodiché tappa dietro al Pantheon per altre spese; uno storico negozio per fumatori dove ha comprato dei sigari cubani, altra sua grande passione. “Roma is beautiful” dunque, il tutto cercando di non dare troppo nell’occhio. Jordan ripartirà stasera dal porto di Civitavecchia a bordo del suo panfilo “M’Brace”, per poi proseguire il lungo tour estivo del nostro Paese. Dopo aver visitato la Sicilia, la costiera amalfitana e Capri insieme a Magic Johnson questa è stata la volta di Roma.