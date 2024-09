Mobilità pubblica Roma, residenti chiedono linea espressa tra Rebibbia e Casal Monastero

Caos mobilità pubblica a Roma, i residenti chiedono una linea autobus espressa tra Rebibbia e Casal Monastero

Roma guarda alla rivoluzione trasporto pubblico in vista del Giubileo. In un percorso di progettazione che avrebbe dovuto forse essere pensato nei mesi scorsi, oggi i consigieri municipali mettono all’attenzione del sindaco Roberto Gualtieri e l’ATAC delle situazioni dove ci sono quartieri completamente scoperti dal trasporto pubblico su gomma. E’ la situazione ben rappresentata in IV Municipio, dove manca un collegamento adeguato tra le zone di Rebibbia e Casal Monastero.

Problemi coi mezzi pubblici a Roma: la richiesta dei residenti a Casal Monastero

Il problema sarebbe tangente per diversi quartieri del IV Municipio, che vorrebbero un collegamento diretto e più costante con il capolinea della Metro B. Da Rebibbia, infatti, sono poche le linee che si muovono verso quartieri come Casal Monastero, Torraccia, San Basilio, Settecamini o Caserosse. Se il prolungamento della linea B è un progetto rinviato da decenni, il peso di un quadrante capitolino che sta vedendo un aumento demografico consistente non si può reggere solamente con il lavoro delle linee “404”, “444”, “343”, “344”, “040” e “041”.

Una linea su gomma per servire spesso interi quartieri, in una situazione che non vedrebbe luce sul fronte di un miglioramento. A peggiorare ciò, se il Comune di Roma Capitale non prenderà in mano la situazione, anche la creazione di nuove realtà immobiliari e quindi quartieri nel IV Municipio. Parliamo delle zone che stanno sorgendo su via Sant’Alessandro, oltre alla creazione delle 4 aree legate a Casal Monastero.

L’idea del IV Municipio di Roma Capitale

Il punto da non perdere di vista, almeno nell’Amministrazione del IV Municipio di Roma Capitale, è quello di migliorare la mobilità pubblica tra Rebibbia e gli altri quartieri. Una situazione espressa nel documento di Adriano Brescia, Presidente della Commissione Assetto del Territorio nel IV Municipio. Il tavolo politico avrebbe espresso parere favorevole a una linea espressa che colleghi Rebibbia a Casal Monastero, con fermate limitate che andrebbero a percorrere il tratto che riguarderebbe il famoso prolungamento – mai realizzato – della Metro B.

Altra iniziativa sarebbe legata al giro della linea 404, dove la Commissione del IV Municipio avrebbe richiesto uno spostamento del capolinea da Rebibbia a Ponte Mammolo. A livello di trasporto pubblico, l’autobus coprirebbe i quartieri concedendo un collegamento diretto con le fermate della Metro B e soprattutto la futura tramvia che verrà costruita lungo via Palmiro Togliatti.

In ultimo, ci sarebbe l’idea di far passare la Rebibbia-Casal Monastero da Settecamini, con la linea di autobus che potrebbe attraversare la zona di via delle Civiltà delle Macchine. Quest’ultima, un’idea che però vedrebbe delle resistenze all’interno della maggioranza del IV Municipio di Roma Capitale.