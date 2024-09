Mobilità Roma, slittano i lavori per la tramvia Togliatti

Ritardo sui lavori per la realizzazione della tranvia lungo viale Palmiro Togliatti a Roma: ecco lo stato dei cantieri

L’attesa per la nuova tramvia Togliatti si prolunga ancora a Roma. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore Patané, che aveva confermato l’inizio dei lavori per il 15 settembre, l’avvio effettivo è stato posticipato di almeno 15 giorni, se non addirittura di un mese.Il ritardo, come comunicato dalle autorità competenti, è dovuto a motivi di natura tecnica. Le ditte vincitrici dell’appalto per la realizzazione della nuova infrastruttura avrebbero necessità di riorganizzarsi, causando uno slittamento dell’avvio dei lavori.

Slittano i lavori per la tramvia Togliatti a Roma

Come spiega Odissea Quotidiana, nonostante il ritardo, alcuni segnali indicano che il cantiere sta per prendere vita. In particolare, sono iniziate le operazioni di delimitazione delle aree interessate dai lavori, con lo sfalcio di alcune zone a verde. Il sito dell’agenzia Roma Servizi per la Mobilità ha aggiornato le informazioni relative all’apertura dei cantieri, posticipandola al mese di ottobre. Al momento, non è ancora possibile fornire una data precisa per l’avvio effettivo dei lavori.

La necessità di una simile opera urbanistica

La nuova tramvia Togliatti rappresenta un’opera di grande importanza per la mobilità romana. Una volta completata, la linea collegherà il quartiere di Centocelle alla stazione Termini, passando per importanti snodi come la stazione Tiburtina e l’Università La Sapienza. Nonostante i ritardi, l’avvio dei lavori per la nuova tramvia Togliatti sembra ormai imminente. La città attende con impazienza questa nuova infrastruttura, che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere Roma una città più sostenibile e vivibile.