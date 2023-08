Molesta due bambine in spiaggia, 47enne rischia il linciaggio: arrestato

Misano Adriatico, la spiaggia è teatro di una molestia in flagranza. L’uomo è stato segnalato e consegnato: vittime due bambine.

Misano è una delle località più in voga nel periodo estivo. La spiaggia è celebre non soltanto per quello che succede al Motomondiale. Talvolta però le passioni si tingono di nero e il dramma prende il posto dei sorrisi. L’allegria viene rimpiazzata da lacrime e rabbia trattenute a mezza bocca quando è chiaro a tutti che una giornata qualsiasi sarebbe divenuta da ricordare per aver sventato una molestia in piena regola.

Protagonista della vicenda un 47enne, reo di aver molestato due bambine (rispettivamente di 10 e 11 anni) in spiaggia. Una scena raccapricciante eppure troppo vera per essere creduta inizialmente. I bagnanti tra lo sgomento non hanno potuto far altro che impedire la mattanza. La prima testimonianza scioccante arriva da una bambina che comunica ai genitori come quest’uomo abbia usato degli atteggiamenti poco consoni alla situazione, vere e proprie molestie.

Molestie in spiaggia, arrestato un 47enne: la dinamica dei fatti

A quel punto interviene anche un’altra bambina che conferma quanto detto precedentemente. I casi diventano due, i genitori delle vittime coinvolte si avvicinano all’uomo. Potrebbe finire peggio di così nel momento in cui si crea un capannello intorno all’artefice di tutto. Il linciaggio è a un passo: le autorità arrestano l’uomo che era in vacanza con la famiglia e portano le due bambine – vittime di molestia – in caserma con la collaborazione di una psichiatra infantile.

Il fermo nei confronti dell’uomo dovrebbe essere convalidato nelle prossime ore. Una mattinata in spiaggia si conclude in maniera cupa e non è colpa delle nuvole.