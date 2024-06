Montelibretti, controlli straordinari dei Carabinieri alla Tenuta: 4 persone denunciate

Controllo straordinario dei Carabinieri nel Comune di Montelibretti: l’operazione si è concentrata alla zona Tenuta

Controlli straordinari dei Carabinieri nel Comune di Montelibretti, nella Provincia di Roma. I militari sono intervenuti per garantire l’ordine pubblico nell’area comunale, andando a contrastare le attività illecite. Gli uomini dell’arma sono intervenuti principalmente sugli episodi legati alle piazze di spaccio della zona, ma anche per contrastare il fenomeno delle persone ubriache al volante di autovetture nel quadrante cittadino.

Controlli straordinari dei Carabinieri a Montelibretti: l’operazione

Il primo controllo è avvenuto presso un uomo di 36 anni e originario della Romania. L’uomo è stato fermato in piena notte per le strade del Comune, in una situazione che ha portato alla perquisizione della sua automobile. All’interno della macchina, gli agenti hanno trovato delle armi: il rumeno era in possesso di una katana e un coltello da combattimento. Di entrambi gli oggetti, non ha saputo dare giustificazioni ai militari. Carabinieri che hanno denunciato il 36enne all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi.

Gli ulteriori controlli nel Comune

Per quello che riguarda le piazze di spaccio del Comune, i Carabinieri hanno fermato uno spacciatore. Il ragazzo era un 20enne del posto, che si muoveva in maniera sospetta durante le ore serali. Al controllo del ragazzo, avvenuto nella zona della Tenuta, i militari gli hanno trovato addosso circa cinque dosi di cocaina. Inoltre aveva dei soldi provenienti dall’attività di spaccio, risultati essere una cifra vicina ai 500 euro.

Un altro ragazzo è stato fermato per le strade della Tenuta, mentre si trovava in stato ebbrezza e al volante della propria autovettura. L’automobilista, di 21 anni e residente nella zona, aveva un tasso alcolemico di oltre 1 gr/l. Per lui è scatto l’immediato ritiro della patente di guida e la denuncia. Un altro automobilista, di 32 anni e originario dell’Egitto, è stato denunciato perché in possesso di permesso di guida internazionale rivelatosi falso: il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.