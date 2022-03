Monterotondo e la ‘malamovida’: boom di denunce e arresti per spaccio

Non si fermano i servizi di controllo da parte delle forze dell’ordine per limitare quanto più possibile i fenomeni della cosìddetta ‘malamovida’. In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato diverse verifiche nei luoghi della “movida” per contrastare fenomeni di degrado e turbativa della quiete notturna.

Le verifiche, svolte con pattuglie appiedate e automontate, hanno avuto luogo lungo le vie dove si concentra la maggior parte dei locali che fino a notte inoltrata vedono tra gli avventori giovani, non solo del posto ma anche dei centri abitati dei versanti confinanti come quello Tiberino e quello Sabino.

Controllati dai Carabinieri 14 esercizi commerciali

Sono stati così controllati, oltre ai presenti, anche 14 esercizi di somministrazione di cibi e bevande. Abituali ritrovo di ragazzi, il controllo aveva in primis il fine di assicurare il rispetto da parte dei clienti delle norme di contenimento epidemiologico da Covid-19 (GreenPass) oltre che di tutte le norme amministrative (licenze, autorizzazioni e permessi orari), anche con il supporto della Polizia Locale.

Inoltre, utilizzando l’etilometro ai posti di controllo sulle arterie principali di arrivo al centro storico e di uscita dalla città al termine della serata, i Carabinieri hanno verificato il tasso alcolemico di chi si è messo alla guida dopo aver assunto sostanze alcooliche. In alcuni casi i controlli sono arrivati a vere e proprie perquisizioni personali quando le forze dell’ordine hanno avuto il sospetto che si celassero attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre persone trovate in possesso di droga

Al termine del servizio i militari hanno identificato e controllato oltre 120 persone, 3 delle quali, a seguito di perquisizione sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente. In particolare un cittadino di Mentana e uno di Fonte Nuova sono stati sorpresi rispettivamente con indosso dosi di cocaina e dosi di hashish e, poiché erano alla guida delle proprie autovetture è stata loro ritirata anche la patente. Infine il terzo soggetto sorpreso con dello stupefacente addosso (marijuana) proveniva da Roma. Complessivamente sono stati oltre 30 i veicoli controllati con 2 veicoli sequestrati e 2 patenti di guida ritirate.

Arrestato in flagranza di reato anche un 26enne romeno

Sfruttando le informazioni acquisite nel corso del servizio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo ieri sera hanno infine eseguito un arresto in flagranza di reato. Il responsabile un 26enne romeno, residente a Fonte Nuova, trovato in possesso di 13 g di cocaina e denaro contante in banconote di piccolo taglio per oltre 500 euro. L’arrestato questa mattina verrà giudicato con rito direttissimo.