Monumenti di Roma coperti dai cantieri del Giubileo, impazzano i video degli influencer

Gli influencer si lamentano dei cantieri per il Giubileo a Roma: in diverse zone del Centro Storico coprono i monumenti

Roma, la Città Eterna, si trova in un momento di grande trasformazione in vista del Giubileo 2025. I lavori in corso, necessari per accogliere i milioni di pellegrini e turisti attesi, stanno modificando il volto della città, creando un mix di disagi e aspettative. Mentre alcuni influencer cercano di spiegare ai loro follower che i cantieri non rovineranno l’esperienza di viaggio, altri turisti esprimono delusione per non poter ammirare i monumenti nella loro interezza. Il sindaco Gualtieri aveva chiesto pazienza ai romani, ma questo messaggio sembra non essere arrivato oltre i confini nazionali.

Monumenti coperti da cantieri a Roma

I social media sono pieni di immagini di monumenti “infiocchettati” e inaccessibili, accompagnate da didascalie ironiche e emoticon tristi. Allo stesso tempo, però, questi post creano aspettativa per la Roma che sarà, una volta completati i lavori. Nonostante i disagi, il turismo a Roma continua a crescere a ritmi record. Nel 2023 la città ha raggiunto il primato di 50 milioni di presenze, e le previsioni per il 2024 sono ancora più positive. La permanenza media dei visitatori è aumentata a 4 notti, segno che la città continua ad affascinare nonostante i cantieri.

Le lamentele di turisti e influencer sui social network

Forse, tra i tanti turisti che affollano le strade di Roma, c’è anche chi spera di assistere alla chiusura di un cantiere, per essere il primo a immortalare i monumenti appena restaurati. In fondo, i lavori del Giubileo offrono anche questa opportunità: catturare l’immagine di una città rinnovata, pronta ad accogliere il mondo nel 2025.