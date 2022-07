Morta Irene Fargo: la cantante aveva 59 anni

Lutto nel mondo della musica, un altro punto di riferimento della canzone italiana va via. La cantante Irene Fargo ha lasciato i suoi cari la notte del primo Luglio, il motivo ancora non è certo. Tra qualche mese avrebbe compiuto 60 anni.. Ad annunciarlo la sua amica e collega Giovanni Nocetti dove in un post su Facebook ha scritto: “Ciao Irene. Mi mancherai. Ci siamo volute bene sinceramente, riposa in pace. Tua Giò”.

Chi era Irene Fargo

Irene Fargo era il nome d’arte di Flavia Pozzaglio. Il suo nome è iniziato ad apparire dopo l’esordio al Festival di Castrocaro nel 1987. Aveva portato il brano Fretta di te. Qualche tempo più tardi, è arrivata seconda a Sanremo con La donna di Ibsen.

Da quel momento la sua carriera ha preso il via facendosi notare, per la seconda volta, sempre a Sanremo con la canzone Come una Turandot. Una carriera però durata non a lungo. Quegli anni che ha custodito per sempre nella sua memoria sono stati interrotti per qualche momento.

Le violenze subite dal marito

Aveva interrotto la sua carriera a causa delle numerose violenze che riceveva dal marito. L’aveva dichiarato a Chi l’ha visto. Si era presa un po’ di anni per se stessa. Cercando di affrontare il trauma, lontano dal palco. Poi è tornata più forte di prima nel 2009 con l’album O core e Napule.