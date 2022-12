Morto Gerardo Bianco: era uno storico esponente della DC

Si è spento all’età di 91 anni Gerardo Bianco storico esponente della Democrazia Cristiana già Ministro della Pubblica Istruzione tra il 1990 e 1991. Originario di Guardia Lombardi, è stato un politico e latinista italiano, esponente non solo della DC come detto ma anche del Partito Popolare Italiano, della Margherita e della Rosa per l’Italia.

La biografia e la carriera politica

L’ex Ministro dell’Istruzione era nato in provincia di Avellino, a Guardia Lombardi come detto, nel 1931, precisamente il 12 settembre. Dopo la laurea in lettere diventò docente universitario di storia della lingua latina e letteratura latina. In politica ha ricoperto vari ruoli. E’ stato deputato alla camera in ben 9 legislature tra il 1968 e il 2008, 7 delle quali nella Democrazia Cristiana. Della DC è stato segretario provinciale nella sua terra Natale e responsabile della ricerca scientifica. Durante la X legislatura della Repubblica è stato Vicepresidente della Camera dal 1987 al 1990 quando divenne Ministro dell’Istruzione nel sesto Governo Andreotti. Nel corso della sua lunga carriera politica è stato anche Europarlamentare con il mandato durato dal 18 luglio 1994 al 20 luglio 1999.

La vita privata, chi era Gerardo Bianco

E’ stato il fratello maggiore di Lucio Bianco, Professore universitario ed ex Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1997 al 2003. Bianco E’ stato eletto presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, gruppo che annovera al suo interno 1500 parlamentari che hanno cessato dalla loro attività. E’ stato autore di alcuni libri, inoltre è stato condirettore dell’Enciclopedia oraziana presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.