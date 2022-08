Morto Piero Angela, il figlio Alberto: ‘Buon viaggio papà’

Una notizia terribile, che nessuno si aspettava: Piero Angela è morto. E a comunicarlo sui social, pochi minuti fa, è stato il figlio Alberto con una foto del padre e una didascalia che, purtroppo, non lascia spazio a dubbi: ‘Buon viaggio, papà’.

Piero Angela è morto questa mattina a Cagliari, all’età di 93 anni. È stato un importantissimo e famoso divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista, lui che ha dato vita a un vero e proprio filone documentaristico della televisione italiana. Indimenticabile resterà la trasmissione ‘Super Quark‘, che ha accompagnato generazioni intere e che ha avvicinato mondi diversi.

Italia in lutto

La notizia è stata diffusa da poco, ma già si contano centinaia e centinaia di messaggi di vicinanza e cordoglio. Piero Angela per molti rappresentava un’istituzione, una colonna portante. E oggi l’Italia intera piange un grande uomo, un esempio di cultura e di passione. La stessa passione che lui ha trasmesso al figlio Alberto, che sta cercando di seguire le sue orme. Tra divulgazione e insegnamento, senza dimenticare il motto latino, come ripeteva spesso Piero Angela, ‘laudendo docere’, insegnare divertendo. Perché solo così, si stimolano la comunicazione, l’interesse, la partecipazione. E la curiosità, che Piero Angela non ha mai perso.